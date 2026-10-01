Объем выданных россиянам кредитов достиг рекорда

УрБК, Москва, 01.10.2026. Объем кредитов россиян по итогам августа достиг рекордных 40 трлн руб., увеличившись с начала года на 2,2 трлн. Это втрое больше, чем за январь–август 2025 года, когда портфель прибавил лишь 748 млрд руб., пишут «Известия», со ссылкой на данные ЦБ.

Около половины задолженности приходится на необеспеченные ссуды, которые несут для банков более высокие риски. Основная причина роста — отложенный спрос: после дорогих ставок 2024–2025 годов заемщики возвращаются за кредитами, воспринимая текущие условия как более мягкие.

Сдерживать эти риски помогает политика регулятора: с октября лимит на выдачи заемщикам с долговой нагрузкой выше 50% снижен с 18 до 15%. К концу года кредитный портфель банков может достигнуть 41–42 трлн руб., если ЦБ снизит ключевую ставку на заседании 23 октября.

В 2027 году темпы кредитования могут ускориться, если стоимость заемных средств продолжит снижаться, сходятся во мнении эксперты. Однако динамика будет зависеть и от темпов роста реальных доходов населения. В обновленном макропрогнозе Минэкономразвития ожидает их увеличения на 1,4%.