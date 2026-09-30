В Екатеринбурге завершается благоустройство дворов по программе ФКГС

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2026. В Екатеринбурге завершается благоустройство дворовых территорий по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», об этом сообщает департамент информполитики администрации города.

Последним из благоустроенных в 2026 году дворов стал двор на ул. Бажова, 134. Сейчас там ведутся подготовительные работы в зоне будущей детской площадки. Во дворе уложат специальное резиновое покрытие, установят игровые комплексы, озеленят, обустроят тротуары, парковочные места и придомовую территорию.

Владимир Гейко во время инспекции дворовых территорий рассказал, что в этом году по программе ФКГС благоустраивается шесть дворовых территорий, расположенных в четырех районах города: Железнодорожном, Кировском, Октябрьском и Ленинском. «Общая сумма выделенных на реализацию проектов благоустройства средств составила 160 млн руб., из них 120 млн руб. — из городского бюджета», — добавил замглавы Екатеринбурга.

На всех перечисленных объектах обустроены детские площадки, в спортивных зонах уложено специальное резиновое покрытие, приведены в порядок тротуары и придомовые территории, парковочные места и контейнерные площадки. «С 2017 года по программе «Формирование комфортной городской среды» в Екатеринбурге благоустроено более 190 дворов», — напомнили в департаменте информполитики.