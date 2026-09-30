ГК «КОРТРОС» представила на форуме 100+ TechnoBuild модель социально ориентированного девелопмента

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2026. На Международном форуме 100+ TechnoBuild ГК «КОРТРОС» представила модель социально ориентированного девелопмента, при которой строительство жилья становится лишь первым шагом к созданию полноценной городской среды. В рамках форума топ-менеджеры компании провели пресс-подход на стенде экспозиции и ответили на вопросы журналистов.

На стенде ГК «КОРТРОС» — не рендеры фасадов и не планировки квартир, а «Карта добрых дел»: системные социальные инвестиции, которые компания реализует параллельно со строительством жилья. Экспозиция объединила более 50 проектов, реализованных в регионах присутствия, и сгруппирована по направлениям: модернизация коммунальной инфраструктуры, развитие районов, инвестиции в здоровье, поддержка образования, создание условий для творчества, объединение людей, создание парков и возрождение исторических территорий.

Генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев объяснил, почему компания сделала главный акцент стенда именно на социальных проектах, а не на новых жилых комплексах или технологиях строительства.

«В этом году у нас формат стенда совершенно иной, нестандартный. Мы не говорим о своих проектах — мы говорим о добрых делах, которые сопутствуют деятельности любого социально ориентированного застройщика. Мы долго спорили, стоит ли делать столь нескромный стенд. Но в нашей компании работает тысяча человек, и они делают добрые дела. Почему не рассказать другим тысячам людей о том, что мы взяли на себя определенные задачи и с ними справились?», — отметил Станислав Киселев.

Генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов особенно выделил проекты, связанные с детьми, потому что быстрорастущий Академический район все время нуждается в новых социальных объектах:

«Самое важное — то, что связано с детьми. Та же площадка в стиле дымковской игрушки: посмотрите, как она выглядит, какой на неё спрос, какие радостные там дети. Тематика добрых дел – продолжение нашей социальной повестки, нашей реакции на то, какие поступают запросы от жителей. Можно построить красивые дома, замечательную инфраструктуру, дороги, школы, детские сады, но при этом в процессе эксплуатации возникает масса вопросов. Есть желание что-то улучшить, что-то изменить, что-то добавить».

ГК «КОРТРОС» входит в число крупнейших девелоперов России по версии Единого ресурса застройщиков. К 2026 году группа ввела в эксплуатацию свыше 4,5 млн кв. м жилья, а её портфель проектов достиг 10 млн кв. м в 11 регионах страны. Флагманский проект компании — район «Академический» в Екатеринбурге, один из крупнейших в России и Европе проектов комплексного освоения территории. ГК «КОРТРОС» реализует его в лице компании АО СЗ «РСГ-Академическое».