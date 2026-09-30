Студенты уральских вузов представили в Екатеринбурге проекты развития малых городов Северного Урала

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2026. Студенты уральских вузов на полях международного форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге представили свои концепции в финале проекта наставничества «Развитие малых городов Северного Урала». В пресс-службе холдинга «Атом» сообщили, что идеи студентов оценил экспертный совет во главе с губернатором Свердловской области Денисом Паслером.

«Сегодня перед нами стоит важнейшая задача по развитию малых городов Среднего Урала, и в этом заинтересованы также предприятия, которым нужны квалифицированные кадры. Совместными усилиями мы создаем условия, чтобы молодежь видела свое будущее в малом городе и стремилась строить карьеру и планировать жизнь именно здесь. Такие проекты наставничества — один из форматов вовлечения молодежи в создание будущего территорий Среднего Урала. Готовя проекты, ребята изучают историю, особенности городов, их экономику и перспективы развития, предприятия, которые работают в городах. А итоговые работы уральской молодежи могут лечь в основу системных изменений наших городов», — отметил Д. Паслер.

В задачу перед участниками входило не просто придумать креатив, а проработать реальные проектные решения, которые целесообразно реализовать. Четыре студенческие команды презентовали профессионалам свои концепции развития Красноуральска, Краснотурьинска, Североуральска и Алапаевска, разработанные вместе с компаниями-партнерами. Ребята проводили полевые исследования в городах, общались с местными жителями, представителями администраций муниципалитетов, бизнесом, прорабатывали бюджеты и логистику, погружались в технические вопросы.

Члены экспертного совета под председательством губернатора Свердловской области Дениса Паслера высоко оценили работу студентов и значимость проекта наставничества.

«В градостроительстве преемственность профессионального опыта критически важна, ведь развитие города — непрерывный процесс, который длится столько, сколько город живет, и каждое последующее поколение этот процесс продолжает. Профессионалам разных поколений важно слышать друг друга, понимать логику принимаемых решений. Используя опыт и наработки своих предшественников, молодые специалисты становятся новаторами и воплощают в жизнь то, о чем предыдущие поколения только мечтали. Все представленные студентами идеи — жизнеспособные, актуальные, свежие», — отметил глава строительного холдинга «Атом», заслуженный строитель России Валерий Ананьев.

По итогам работы команды представили четыре комплексные концепции: инженерно-творческий кластер для Красноуральска; образовательную экосистему «ИИ-Север» для Краснотурьинска; концепцию туристического развития «Сплетение» для Алапаевска; модель комфортной среды «Супердворы» для Североуральска.

Оценка проектов проходила в два этапа с участием 30 экспертов: представителей власти, бизнеса, ректоров вузов и глав муниципалитетов. Предложенные студентами проекты в перспективе могут быть рассмотрены муниципалитетами и использованы в качестве фундамента при разработке проектов благоустройства, развития социальной и туристической инфраструктуры.

Победителем проекта наставничества «Развитие малых городов Северного Урала» признана команда, разработавшая решение для Алапаевска. Команда-победитель получила денежный приз в размере 1 млн руб. Организаторы проекта — ГАУ СО «Управление государственной экспертизы».