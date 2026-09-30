В Свердловской области сократилось количество вредных выбросов в воздух в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2026. Количество вредных выбросов в воздух в 2025 году в Свердловской области сократилось на 57,7 тыс. т относительно предыдущего года в результате уменьшения объемов расхода топлива и модернизации производств на ряде предприятий, сообщает департамент информполитики региона.

«В городах региона проводятся разноплановые природоохранные мероприятия, направленные на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Губернатор Денис Паслер отметил, что этому способствует, к примеру, сокращение на Среднем Урале количества угольных котельных и перевод их на альтернативные виды топлива. Кроме того, значимый вклад в решение экологических задач вносят и свердловские предприятия, которые устанавливают эффективные системы фильтрации выбросов и модернизируют производства», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Участниками комплексного плана мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле являются 16 предприятий города. Они направили более 15 млрд руб. собственных средств на модернизацию производств, строительство и реконструкцию очистных сооружений, техническое перевооружение и внедрение наилучших доступных технологий. Масштабные природоохранные работы в 2025 году провели и предприятия по всей Свердловской области, в том числе в Каменске-Уральском, Качканаре, Верхней Пышме и Рефтинском.

В Екатеринбурге ежегодно принимаются меры, направленные на снижение загрязнения атмосферного воздуха от выбросов автотранспортных средств. В городе обновили 189 автобусов, 16 трамваев особо большого класса и приобретены 50 троллейбусов с увеличенным автономным ходом, сообщили в департаменте.