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Замминистра экологии России посетил промплощадки «ММК»

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК», фотограф Дмитрий Рухмалев

УрБК, Магнитогорск, 30.09.2026. В рамках работы IV Всероссийского детского экологического форума производственную площадку Магнитогорского металлургического комбината (ПАО» ММК») посетил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов.

В пресс-службе комбината предприятия, что в первую очередь министр посетил коксовую батарею № 12, которая сыграла определяющую роль в достижении целей ММК в рамках Федерального проекта «Чистый воздух». Генеральный директор ММК Павел Шиляев рассказал Константину Цыганову о том, какие наилучшие доступные технологии и оборудование применяются на производственном объекте — это, в частности, десятки систем аспирации и установка сухого тушения кокса. Запуск КБ-12 в 2024 году и последующий вывод из эксплуатации шести старых агрегатов позволили ММК снизить выбросы загрязняющих веществ более чем на 11 тыс. т в год.

К. Цыганов также ознакомился с работой аспирационных систем в доменном цехе и побывал в листопрокатном цехе № 11, оснащенном высокотехнологичным оборудованием.

«Магнитогорский металлургический комбинат — один из лидеров экологической модернизации. Сегодня мы убедились в этом. Еще одно большое достижение — источники загрязнения оснащены системами автоматического контроля. Здесь мы уже ушли от бумажной экологии, поскольку полученные данные автоматически передаются в Росприроднадзор. Современные технологии, направленные на повышение экологической безопасности, дают реальный и измеримый эффект. Большое спасибо всему коллективу ММК за работу, которую они делают, внедряя новые технологические решения и сберегая окружающую среду», — подчеркнул заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов.

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