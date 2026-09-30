Правительство РФ продлило запрет на экспорт дизельного топлива

УрБК, Москва, 30.09.2026. Правительство России продлило до 31 октября включительно запрет для производителей на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса на моторное топливо в период уборочной кампании», — отмечается в официальном сообщении.

Ранее запрет на экспорт дизельного топлива для производителей действовал до 30 сентября 2026 года, тогда как для независимых экспортеров (непроизводителей) ограничения установлены до 31 января 2027 года.

Кроме того, правительство сохраняет запрет на вывоз из страны авиационного керосина, который будет действовать до 30 ноября текущего года. Комплекс этих мер направлен на обеспечение бесперебойного снабжения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами и предотвращение дефицита в пиковые сезоны потребления.