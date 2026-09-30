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Вчера12:51

ФАС не признала рекламой продвижение операторами безлимитного интернета в роуминге

УрБК, Москва, 30.09.2026. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не признала рекламой формулировки «безлимитный интернет» и «без ограничений», которые операторы используют на своих официальных сайтах для описания услуг связи в роуминге, пишет «Коммерсантъ». 

Обратилась с жалобой в ФАС на операторов  «Вымпелком» (бренд «Билайн»), МТС, «Т2 Мобайл» Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров. Ее представители заявили, что такие описания вводят абонентов в заблуждение: после исчерпания определенного объема трафика на максимальной скорости интернет не отключается, но скорость снижается до 128–512 Кбит/с, а для ее восстановления в ряде случаев требуется доплата.

Операторы пояснили, что под «безлимитным» доступом понимается отсутствие ограничения на общий объем трафика, а скорость является отдельным параметром услуги, условия которого открыто прописаны. ФАС, рассмотрев обращение, указала, что эта информация размещалась на официальных сайтах операторов и носит справочный характер, поэтому не является рекламой.

Представитель ассоциации заявил, что не согласен с позицией ведомства и намерен добиваться рассмотрения вопроса по существу.

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