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«ММК» представит свою продукцию на «Иннопром.Беларусь» в Минске

Изображение предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 30.09.2026. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») представит свою продукцию (стенд: S1) на II Международной промышленной выставке «Иннопром.Беларусь» в Минске, которая открывается сегодня, 30 сентября.

В пресс-службе ПАО «ММК» сообщили, что в рамках выставки запланированы переговоры представителей сбытовых служб ММК с ключевыми клиентами на рынке Республики Беларусь. ММК поставляет горячекатанный и холоднокатаный прокат в рулонах и листах, оцинкованный прокат и металлопродукцию с полимерным покрытием, фасонный прокат.

«ММК плодотворно сотрудничает с предприятиями машиностроительного комплекса Беларуси, выпускающими машины и оборудование, автотранспортные средства, сельскохозяйственную и карьерную технику. У этой категории потребителей будет востребована импортозамещающая продукция ММК — линейка высокопрочных и износостойких сталей под брендом MAGSTRONG», — сообщили в пресс-службе.

II Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» проходит с 30 сентября по 2 октября 2026 года на площадке Минского международного выставочного центра. Центральное событие деловой программы форума — пленарная сессия «Производственно-технологическая кооперация: взаимодополняющее партнёрство» с участием руководителей делегаций стран ЕАЭС, представителей государственных структур и глав промышленных компаний.

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