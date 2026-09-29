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Вчера17:46

В Свердловскую область поступил первый комплекс для высокоточной диагностики будущих матерей

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2026. В Клинико‑диагностическом центре «Охрана здоровья матери и ребёнка» введен в эксплуатацию аппаратно‑программный комплекс для хромосомного микроматричного анализа. Как сообщает департамент информполитики региона, это первый подобный комплекс в государственной медицинской организации области.

Стоимость оборудования составила 33,5 млн руб. С его помощью планируется ежегодно обследовать свыше тысячи беременных женщин.

«За последние год-полтора мы значительно усилили систему охраны материнства и детства. Эта работа ведется как на первичном уровне медицинских организаций, так и в специализированных учреждениях. Высокая квалификация свердловских генетиков не оставляет сомнений в том, что им по силам освоить и этот вид диагностики хромосомных патологий. Он поможет женщинам комфортно и безопасно планировать рождение малыша», — отметила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Хромосомный микроматричный анализ позволяет выявлять изменения в хромосомах и тем самым расширяет возможности ранней диагностики: врачи смогут точнее определять причины врождённых пороков и задержек развития плода, а также генетические факторы невынашивания беременности. Исследование будут проводить по назначению врача‑генетика в комплексе с инвазивным пренатальным обследованием — в соответствии с задачами нацпроекта «Семья» и мероприятий Десятилетия детства в России.

Помимо помощи будущим матерям, новое оборудование повысит качество диагностики у детей с особенностями развития. Комплекс даст медикам максимально полную информацию о генетическом статусе пациента — это позволит своевременно поставить корректный диагноз, сформировать план углублённого обследования, определить тактику лечения и начать целенаправленную реабилитацию.

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