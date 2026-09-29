В Свердловскую область поступил первый комплекс для высокоточной диагностики будущих матерей

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2026. В Клинико‑диагностическом центре «Охрана здоровья матери и ребёнка» введен в эксплуатацию аппаратно‑программный комплекс для хромосомного микроматричного анализа. Как сообщает департамент информполитики региона, это первый подобный комплекс в государственной медицинской организации области.

Стоимость оборудования составила 33,5 млн руб. С его помощью планируется ежегодно обследовать свыше тысячи беременных женщин.

«За последние год-полтора мы значительно усилили систему охраны материнства и детства. Эта работа ведется как на первичном уровне медицинских организаций, так и в специализированных учреждениях. Высокая квалификация свердловских генетиков не оставляет сомнений в том, что им по силам освоить и этот вид диагностики хромосомных патологий. Он поможет женщинам комфортно и безопасно планировать рождение малыша», — отметила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Хромосомный микроматричный анализ позволяет выявлять изменения в хромосомах и тем самым расширяет возможности ранней диагностики: врачи смогут точнее определять причины врождённых пороков и задержек развития плода, а также генетические факторы невынашивания беременности. Исследование будут проводить по назначению врача‑генетика в комплексе с инвазивным пренатальным обследованием — в соответствии с задачами нацпроекта «Семья» и мероприятий Десятилетия детства в России.

Помимо помощи будущим матерям, новое оборудование повысит качество диагностики у детей с особенностями развития. Комплекс даст медикам максимально полную информацию о генетическом статусе пациента — это позволит своевременно поставить корректный диагноз, сформировать план углублённого обследования, определить тактику лечения и начать целенаправленную реабилитацию.