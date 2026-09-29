Росреестр напомнил об упрощенном оформлении недвижимости по «дачной амнистии» до 2031 года

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2026. Управление Росреестра по Свердловской области напомнило садоводам и владельцам частных домов об упрощенном порядке регистрации прав на недвижимость. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно действующему законодательству, процедура «дачной амнистии» позволяет оформить собственность, предоставив в регистрирующий орган только технический план, подготовленный кадастровым инженером. Заместитель руководителя регионального управления Росреестра Ирина Семкина подчеркнула важность своевременной регистрации: «Если человек не зарегистрировал право на объект, например, дом, земельный участок или гараж, он не является его полноправным собственником. Это создает серьезные имущественные риски, которые становятся очевидными при наступлении чрезвычайных ситуаций, изъятии земли для государственных нужд или в ходе земельных споров. В таких ситуациях доказать наличие права на недвижимость крайне сложно».

Ежемесячно специалисты вносят сведения примерно о 300 жилых домах, расположенных на садовых земельных участках, в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области Надежда Локтионова добавила, что упрощенный порядок распространяется не только на жилые и садовые дома, но и на бани, а также на сами земельные участки. Срок действия этой льготы продлен до 1 марта 2031 года.