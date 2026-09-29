Девелоперы Екатерирбурга пожаловались на низкую платежеспособность бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2026. Рестораторы, а также владельцы досугового бизнеса не располагают достаточным объемом средств для приобретения коммерческих площадей в новостройках Екатеринбурга. Об этом на форуме TecnoBuild 100+ заявили представители компаний застройщиков.

Девелоперам следует проектировать коммерческие помещения так, чтобы их можно было использовать для разных форматов бизнеса, включая кофейни, магазины, детские студии и офисы. Так считает заместитель коммерческого директора — директор проектов гражданского строительства «Синара-Девелопмент» Александр Щепкин.

«Необходимо понимать, какие бизнесы ты хочешь и создавать тот набор помещений, в которых может разместиться данный бизнес, но при этом одно помещение там условно должно быть мультиформатным. То есть может сесть как кофейня, так офис, условно Wildberries, так и, не знаю, магазин детских игрушек, детская студия и так далее, и так далее», — сказал А. Щепкин на форуме «100+ Технобилд».

По его словам, слишком узкая специализация помещения может снизить его стоимость и ограничить круг потенциальных пользователей.

«То есть, проектируя только помещение под ресторан, застройщик обрекает себя. Там можно посадить, условно, только рестораны, соответственно, он потеряет в стоимости этого помещения», — отметил А. Щепкин.

Он добавил, что универсальность коммерческого помещения позволяет девелоперу сохранить возможность его использования разными видами бизнеса.

Коммерческий директор компании «Атлас Девелопмент» Анастасия Стройкова в качестве примера привела детские секции. По ее словам, организаторы кружков не могут потянуть коммерческие площади, несмотря на высокий спрос на их услуги.