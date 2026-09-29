Венгерский банк OTP рассматривает возможность полного ухода с рынка РФ

УрБК, Москва, 29.09.2026. Венгерский банк OTP, отделения которого есть в Екатеринбурге, рассматривает возможность полного ухода с рынка РФ. Об этом заявил 28 сентября агентству Bloomberg генеральный директор группы OTP Петер Чаньи.

Венгерская финансовая группа планирует полностью завершить пересмотр своей долгосрочной стратегии на российском рынке к концу текущего года. «Учитывая стратегический интерес к странам Балтии и ограниченный прогресс в перераспределении дополнительных дивидендов из России за последний год, ОТП начал пересмотр своей стратегии в отношении России, включая потенциальный полный выход из России», — сообщил Питер Чаньи.

В банке подчеркнули, что после эскалации украинского конфликта организация заблокировала выдачу новых корпоративных кредитов и полностью вывела внутригрупповое финансирование, а вся текущая деятельность структуры в стране теперь сосредоточена исключительно на розничном потребительском кредитовании граждан.