В УрФО объем просроченных кредитов ИП заметно сократился с начала года

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2026. В Уральском федеральном округе (УрФО) объем просроченных кредитов индивидуальных предпринимателей (ИП) сократился на 26% с начала года. Об этом говорят данные коллекторского агентства «Долговой консультант».

В Свердловской области снижение просроченных платежей по кредитам составило 22%, в среднем до 12,3 тыс. руб. на одного ИП. Суммарный объем просроченных кредитов снизился с 2,3 млрд руб. до 1,8 млрд — на 19%. Общий кредитный портфель ИП в регионе снизился на 5% с начала года, до 26,6 млрд руб.

В Челябинской области снижение на одного ИП достигло 28% — с 16,3 до 11,7 тыс. руб. Общее снижение составило 27%, до 1,2 млрд руб., при совокупном объеме кредитных обязательств более 20 млрд руб. По Тюменской области сокращение фиксируется на 32% — до 2,1 млрд руб., при общем портфеле 29,3 млрд руб.

В ХМАО и ЯНАО — 26 и 23% соответственно. В обоих субъектах объемы проблемных кредитов многим меньше 1 млрд руб. В Курганской области ИП с начала года, наоборот, нарастили просроченных платежей на 35% — с 346 до 467 млн руб. При этом негативная динамика происходит при общем сокращении кредитного портфеля с 10,2 до 9 млрд руб.

В масштабах страны объем проблемных кредитов снизился с 73,4 до 55,6 млрд руб. — общее снижение составило 26% за первые семь месяцев года. «По всей видимости, тренд на снижение проблемной задолженности индивидуальных предпринимателей, отмеченный нами еще в 2025 году, объясняется активными реструктуризациями кредитов по рекомендации Банка России отдельным категориям ИП и продажей части проблемных долгов с балансов банков коллекторским агентствам», — прокомментировали авторы исследования.