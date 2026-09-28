Предприниматель и директор МУП из Каменска-Уральского обвиняются во взяточничестве

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2026. В Каменске-Уральском (Свердловская область) директор муниципального учреждения и предприниматель обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частями 2, 5, 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и частями 2, 4, 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

В пресс-службе Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области сообщили, что, по версии следствия, с февраля по сентябрь 2026 года обвиняемый предприниматель трижды давал взятки — деньгами и имуществом — директору муниципального учреждения. Общая сумма взятки составила более 1,5 млн руб. За «вознаграждение» директор заключал с предпринимателем муниципальные контракты и контролировал их исполнение.

По ходатайству следователей задержанных отправили в СИЗО. На их имущество и деньги планируется наложить арест. «В настоящее время продолжаются следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Суд, рассмотрев представленные Следственным комитетом материалы, заключил обвиняемых под стражу», — сообщили в пресс-службе.