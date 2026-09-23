В Свердловской области начальник котельной военного городка обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2026. В Свердловской области начальник котельной жилищно-коммунальной службы филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» обвиняется в присвоении чужого имущества и мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Свердловской области.

Военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации установили, что в 2025–2026 годах обвиняемый контролировал приемку твердого котельного топлива для отопления жилого фонда военного городка в Свердловской области (топливо передавалось в рамках госконтракта). Он предоставил недостоверные сведения об объемах фактически поступившего топлива, в результате чего нарушилось бесперебойное теплоснабжение жилых домов военного городка. Таким образом, начальник котельной причинил ущерб Минобороны России в особо крупном размере.

Кроме того, в 2025 году он организовал фиктивное трудоустройство двух работников, которые фактически трудовые обязанности не исполняли. Денежные средства на сумму свыше 1,5 млн руб. обвиняемый присвоил себе. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 и частью 4 статьи 159 УК РФ. Для возмещения ущерба наложен арест на его имущество общей стоимостью свыше 8,4 млн рублей.

«Военными следователями собрана достаточная доказательственная база, расследование уголовного дела завершено и будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе.