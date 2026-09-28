«Аэрофлот» на четыре дня перенес вылет рейса из Сочи в Екатеринбург

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2026. Авиакомпания «Аэрофлот» предложила туристам из Екатеринбурга задержаться на 3-4 дня в Сочи, в аэропорту которого часто вводят план «Ковер», пишет TourDom.ru.

По сообщению пассажиров-екатеринбуржцев, ожидающих рейс, перевозчик в день вылета —26 сентября — прислал смс-сообщение с предупреждением об отмене рейса. Авиакомпания разместила всех туристов в гостинице, обеспечила питанием и предложила провести на курорте еще несколько дней.

Ситуация повторилась и 30 сентября с рейсом в Екатеринбург SU-6601 на 08:40. Его пассажиры рассказали, что большинству не улетевших 26 сентября, альтернативные вылеты назначили на 29 сентября. На горячей линии «Аэрофлота» пассажирам пояснили, что распределение по рейсам происходит автоматически, по наличию свободных мест.

В официальном телеграм-канале «Аэрофлота» корректировки расписания объясняются «действием временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропорту Сочи в течение 26 сентября». По данным онлайн-табло аэропорта, в этот день перевозчик отменил два рейса в Екатеринбург и три в Москву.