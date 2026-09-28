Коллекторы купили у МФО максимальную за два года сумму долгов
УрБК, Москва, 28.09.2026. Во II квартале микрофинансовые организации (МФО) продали коллекторам долгов на 43 млрд руб., следует из данных ЦБ. Показатель подскочил на 52% по сравнению с январем–мартом и на 32% к аналогичному периоду прошлого года, следует из данных ЦБ, которые проанализировали «Известия».
Сумма также оказалась максимальной за два года. При этом начинают передавать задолженность на более ранних стадиях просрочки, а дисконт при продаже достигает уже 80%.
Передача долгов профессиональным взыскателям становится для микрофинансовых организаций все более значимым инструментом управления проблемными активами, объясняют эксперты. Вместо длительного самостоятельного взыскания МФО получают возможность быстрее вернуть хотя бы часть средств и освободить ресурсы для работы с действующим портфелем.
Другой причиной увеличения продаж стало и ухудшение качества займов. Доля задолженности с просрочкой свыше 90 дней за год выросла с 29 до 35%, следует из данных ЦБ. Именно это заставляет МФО быстрее избавляться от проблемных активов.
Ситуацию усугубляют и высокие ставки. Сочетание дорогого кредитования и неоднородной динамики доходов населения приводит к тому, что все больше людей не справляются с обязательствами, резюмируют эксперты.