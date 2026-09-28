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В Свердловской области не имеют возможности купить квартиру почти две трети семей

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2026. В Свердловской области приобрести квартиру по рыночной процентной ставке могут 25,4% семей. Средний размер ежемесячного платежа по такому кредиту в регионе составляет 67,3 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании «РИА Рейтинг».

С такими результатами регион занял 21 место среди регионов России по доступности рыночной ипотеки. Возглавили рейтинг доступности рыночной ипотеки ЯНАО и ХМАО — приобрести квартиру таким способом в автономных округах могут 55,7% и 52,55% жителей соответственно. Замыкают список Севастополь и Крым, где рыночная ипотека доступна лишь 4,5% семей.

В целом по России за восемь месяцев текущего года выдано почти 577 тыс. ипотечных кредитов, что почти на 40% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В денежном выражении объем выдач вырос до 2,6 трлн руб. за январь–август этого года против 1,9 трлн годом ранее.

Позволить себе купить жилье в кредит по нынешним рыночным ставкам могут 20,2% семей в стране. Для сравнения, в прошлом году доля семей, которым была доступна рыночная ипотека, составляла 16,1%, а в 2024 году – 13,4%, говорится в исследовании.

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