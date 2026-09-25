В Свердловской области за 2026 год выявлено свыше 3,1 тысячи нарушений при содержании автодорог

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2026. В Свердловской области за 2026 год выявлено свыше 3,1 тыс. нарушений при эксплуатации и содержанию автодорог, внесено 853 представления, 57 лиц привлечены к административной ответственности, направлено 219 исков.

Из 486 предписаний ГКУ «Управление автомобильных дорог» в срок не выполнено 162 (33%). Эти данные представлены на заседание коллегии прокуратуры Свердловской области, посвященной соблюдению законодательства при эксплуатации и содержании дорожной сети, сообщает пресс-служба ведомства.

Выявлены нарушения: несвоевременное заключение контрактов на уборку, отсутствие противогололедных материалов, срывы сроков, факты мошенничества и подложных документов. В частности, прокуратура Нижнесергинского района направила в полицию материалы о подложных документах подряда ООО «Уральский Строительный Союз», возбуждено уголовное дело.

В результате прокурорского реагирования отремонтировано более 340 участков дорог, проведен капремонт на 13 участках, обустроено 17 пешеходных переходов и 11 тротуаров. По итогам коллегии территориальным прокурорам поставлены задачи по укреплению законности.