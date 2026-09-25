УрБК, Москва, 25.09.2026. Минфин утвердил с 1 октября изменения в «Семейной ипотеке». Ключевое изменение — дифференциация условий в зависимости от числа детей и региона проживания семьи, сообщается на сайте ведомства.

Ставки составят от 2% до 12%. Максимальный срок субсидирования льготной семейной ипотеки в России составит 15 лет. По всей России, кроме четырех столичных регионов, вступают в силу следующие условия:

• для семей с пятью и более детьми, где хотя бы одному ребенку на момент заключения договора менее семи лет, — 2% годовых, а максимальная сумма кредита — 10 млн руб.;

• для семей с четырьмя детьми и минимум одним, не достигшим возраста семи лет, — 4% годовых и те же 10 млн руб.;

• для тех семей, где трое детей и один из них младше семи лет, — 6% годовых, максимальная сумма кредита также 10 млн руб.;

• для семей с двумя детьми, где один младше семи лет, — 8% годовых и 8 млн руб., а для семей, где есть хотя бы один ребенок не достигший семи лет, — 10% годовых и 6 млн руб. максимальная сумма кредита.

В ведомстве уточнили, что ставка по льготному кредиту на строительство частного дома или его завершение и на покупку земли с последующим возведением дома останется 6% вне зависимости от количества детей и региона проживания. Указанные изменения начнут действовать на новые договоры, оформленные с 1 октября 2026 года. Выдачи по программе «Семейная ипотека» с момента ее запуска составили около 11 трлн руб. В настоящее время программа продлена до 31 декабря 2030 года.