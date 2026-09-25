В Екатеринбурге к отоплению подключили 177 школ и 414 детсадов

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2026. Отопление подали в 177 школ, 414 детских садов и 129 объектов здравоохранения в Екатеринбурге. Об этом сообщили в департаменте информационной политики города.

«На сегодняшний день к отоплению подключены 177 школ, 414 детских садов и 129 объектов здравоохранения. Также тепло подано в 1 004 дома», — говорится в сообщении.

Отопительный сезон в Екатеринбурге начался 15 сентября. В первую очередь к отоплению подключают социальные объекты — больницы, детские сады, школы, а также учреждения с круглосуточным пребыванием людей.

Ход подключения объектов обсудили на заседании городской комиссии по пуску тепла под руководством заместителя главы Екатеринбурга Владимира Гейко. В нем приняли участие представители теплоснабжающих и теплосетевых организаций, районных администраций и подрядных организаций, а также профильных городских департаментов.

По вопросам запуска отопления жители могут обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Также информацию можно получить в Единой дежурно-диспетчерской службе Екатеринбурга по телефонам 304-12-05 и 304-12-08. В случае аварии необходимо обращаться туда же.