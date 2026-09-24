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Вчера11:50

В Екатеринбурге к теплу подключены две трети детских садов и школ

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2026. В Екатеринбурге к системе отопления подключены уже 72% детских садов и школ. Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко уже оценил процесс подключения объектов социальной сферы к отоплению, сообщает департамент информполитики администрации города.

Так, на участке тепловой сети от котельной на ул. Кишиневской специалисты модернизируют сети отопления: старые трубы заменят на новые — с современной ППУ-изоляцией и системой оперативного дистанционного контроля, а вместо трубопроводов горячего водоснабжения уложат трубы из полимерных материалов.

По словам В. Гейко, существующие сети нуждались в ремонте, и модернизация позволит значительно повысить качество теплоснабжения. «Социальные объекты здесь уже подключены к теплу, а жилые дома смогут сделать это с 25 сентября», — отметил он.

Далее В. Гейко рассказал о подключении города в теплоснабжению. «На вчерашний день (22 сентября) к отоплению подключено порядка 72% объектов сферы образования — детских садов и школ. Учреждения здравоохранения подключены примерно в таком же объеме. Остальные социальные объекты будут запускаться позже — вместе с жилыми домами. На сегодняшний день подключены чуть более 500 домов. К концу сентября возможность подключения к теплу будет обеспечена для всего города», — пояснил В. Гейко.

Исполнительный директор АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» Андрей Шмельков рассказал, что на данный момент проведены гидравлические испытания тепловых сетей, выполнен текущий и капитальный ремонт оборудования теплоисточников. При необходимости пусковые повреждения оперативно устраняются.

Подача тепла потребителям контролируется городскими властями в ежедневном режиме. Кроме того, еженедельно проводятся заседания городских комиссий по пуску тепла.

Отопительный сезон 2026/2027 годов стартовал в Екатеринбурге 15 сентября. В первую очередь тепло подается в социальные учреждения: больницы, детские сады, школы, объекты с круглосуточным пребыванием людей.

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