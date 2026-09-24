Обозначены сроки перехода свердловских таксопарков на отечественные автомобили

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2026. Замена иностранных автомобилей на отечественные в таксопарках может занять 3-3,5 года в результате естественного обновления машин. Об этом рассказал сегодня представитель Общественного совета по развитию такси в Свердловской области Павел Бердников.

«Ежемесячный пробег автомобиля такси — в среднем 10-12 тыс. км. Срок эксплуатации целесообразный — где-то 300-350 тыс. км. Сейчас в основном таксопарки используют машины в течение 48 месяцев, то есть 4 года. С учетом того, что закон о локализации начал действовать в этом году, то мы ожидаем 3-3,5 года, и все автомобили [такси] будут на наших дорогах российского производства», — сказал он на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС.

С 1 марта 2026 года в России действуют требования по локализации автомобилей для такси. Включение машины в региональный реестр допускается при уровне локализации не менее 3,2 тыс. баллов либо при производстве в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

П. Бердников также отметил, что рынок такси будет трансформироваться «в сторону профессиональных участников», а действующие послабления для самозанятых, по его мнению, не будут играть существенной роли в общей статистике.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности управления Госавтоинспекции региона Александр Порубенко отметил, что из-за высокой нагрузки автомобили такси вырабатывают свой ресурс за 3-5 лет.

«Соответственно, ИП, самозанятому или юрлицу будет необходимо автомобиль менять — его будет нецелесообразно ремонтировать и содержать. И покупать они будут машины, которые уже соответствуют требованиям к такси, которые внесены в перечень. Я думаю, что лет через пять мы увидим: парк такси сильно обновится», — сказал он.