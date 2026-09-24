ЕВРАЗ КГОК инвестировал 7 млн рублей в автоматизацию предрейсовых медосмотров водителей

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2026. В автотранитарном цехе Качканарского горно-обогатительного комбината (КГОК, входит в ЕВРАЗ) открылся новый медицинский пункт, оснащенный автоматизированными аппаратами для предсменных и предрейсовых медицинских осмотров. Инвестиции компании в оснащение и ремонт объекта составили около 7 млн руб., говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Цифровые комплексы позволяют проводить проверку состояния здоровья водителей и машинистов за 1–2 минуты, что существенно сокращает потери времени при допуске сотрудников к смене. Аппараты автоматически измеряют артериальное давление и пульс, температуру тела, а также проводят бесконтактный тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе. Все показатели передаются в единую базу данных, на основе которой медицинский работник принимает решение о допуске к работе. Накопленная информация используется для мониторинга здоровья персонала и ранней профилактики заболеваний.

В новом медпункте обследование проходят водители автосамосвалов, автобусов и дежурных автомобилей, а также машинисты бульдозеров и вспомогательной техники. Кабинет способен одновременно принять до шести сотрудников. Помимо предрейсовых осмотров, здесь функционирует процедурное отделение, где можно сдать анализы, сделать прививку и получить консультацию врача.

Автоматизация медосмотров исключает влияние человеческого фактора на оценку состояния здоровья и гарантирует объективность контроля. С 2024 года на предприятии действует комплексная программа «Управление здоровьем», которая объединяет медицинскую инфраструктуру, добровольное медицинское страхование, санаторно-курортное лечение и поддержку здорового образа жизни. В дивизионе «Урал» работают две медсанчасти, включающие 13 цеховых терапевтов и 23 здравпункта, поликлиника в Качканаре, центр амбулаторной помощи в Нижнем Тагиле и собственная служба скорой помощи. Также компания содержит два санатория.

«ЕВРАЗ продолжает развивать корпоративную программу «Здоровье». Внедрение цифровых инструментов позволяет более эффективно организовывать предсменный мониторинг, осуществлять профилактику заболеваний и оказывать медицинскую помощь нашим сотрудникам», — отметил руководитель службы медицины труда дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Денис Климов.