Глава РСТЦ назвал форматы, которые приходят на смену традиционному ритейлу в ТЦ

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2026. Фитнес, оздоровительные и развлекательные форматы, гастрономия, медицина и образование занимают освобождающиеся площади в торговых центрах России. Об этом в интервью УрБК рассказал глава Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.

«Быстрее всего развиваются фитнес и оздоровительные форматы, семейные развлечения, общественное питание, медицина, образование, бытовые и социальные сервисы. Офисная функция подходит отдельным объектам и может быть эффективной частью глубокой реконцепции», — сказал Олег Войцеховский.

По его словам, рынок движется от классического торгового центра к торгово-общественному пространству. При сохранении торговой функции вокруг нее формируются общепит, развлечения, спорт, услуги и образование, которые создают дополнительные причины для регулярного посещения объекта.

О. Войцеховский отметил, что креативные пространства также могут использоваться в торговых центрах, если они создают устойчивый трафик и соответствуют концепции объекта.

«Креативные пространства полезны, когда создают устойчивый трафик, усиливают индивидуальность объекта и встроены в его концепцию; декоративное заполнение свободных метров экономику ТЦ не улучшает», — сказал глава РСТЦ.

В ближайшие два-три года, по его оценке, наибольший потенциал сохранят фитнес, оздоровительные форматы, семейные развлечения, гастрономия, медицина, образование, сервисы повседневного спроса и гибридные форматы ритейла.

Особенно востребованными будут концепции, способные занять крупные площади и одновременно создавать регулярный поток посетителей, считает О. Войцеховский.

РСТЦ разрабатывает стандарт ГОСТ Р, который должен определить критерии соответствия объекта формату торгового центра и сохранить возможность изменения его концепции с учетом потребностей жителей.