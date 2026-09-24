Президенту России доложили об итогах Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге

УрБК, Москва, 24.09.2026. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил президенту России Владимиру Путину об итогах Международного фестиваля молодежи (МФМ) в Екатеринбурге.

По словам вице-премьера, эффект от мероприятия оказался долгосрочным. Так, фестиваль собрал более полумиллиона публикаций в соцсетях и СМИ, включая посты иностранных блогеров с многомиллионной аудиторией. Суммарный охват трансляций составил около 20 млн просмотров. Тысяча иностранных гостей после фестиваля отправились знакомиться с другими регионами РФ, половина из них стала международными наблюдателями на выборах и 98% участников уехали с намерением в будущем учиться или работать в России.

Д. Чернышенко отметил высокий уровень организации мероприятия. На площадке кампуса Уральского федерального университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) была представлена насыщенная программа, а выставка «Россия» площадью 30 тыс. кв. м познакомила гостей с достижениями страны. Фестиваль помог развеять и сложившиеся стереотипы о России, сообщил вице-премьер.

В завершении он анонсировал профильный слет молодежи в 2028 году в Красноярске и второй Всемирный фестиваль в Сириусе в 2030 году. Фестиваль прошел в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября под девизом «Следуй за мечтой». Его посетили 10 тыс. молодых людей из 191 страны: 5 тыс. из России и 5 тыс. из зарубежных государств.