Стало известно, как ознакомиться с результатами кадастровой оценки в НСПД в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2026. В государственную кадастровую оценку 2026 года попали 1 млн 328 тыс. 249 земельных участков, расположенных на территории Свердловской области: от жилых земель до земель сельскохозяйственного назначение и земель лесного фонда.

В пресс-службе Управления Росреестра по Свердловской области сообщили, что 27 августа 2026 года на портале НСПД в разделе фонд данных государственной кадастровой оценки (ФД ГКО) размещен проект отчета об определении кадастровой стоимости земельных участков. После публикации проекта в течение 30 календарных дней заинтересованные лица и правообладатели смогут ознакомиться с предварительными результатами и направить свои замечания.

Замечания могут быть представлены любыми лицами в бюджетное учреждение Свердловской области «Центр государственной кадастровой оценки» или МФЦ лично, почтовым отправлением, с использованием портала Госуслуги или портала НСПД. К замечанию могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, а также иные документы, содержащие сведения о характеристиках объектов недвижимости, которые не были учтены при определении их кадастровой стоимости.

«Прозрачность процесса государственной кадастровой оценки обеспечивается благодаря интеграции ГКО в НСПД. У правообладателей есть возможность оперативно проверить и при необходимости откорректировать предварительные результаты оценки земельных участков, минимизируя ошибки и споры, делая кадастровую оценку более справедливой», — отметил руководитель Управления Игорь Цыганаш.

После завершения срока приема замечаний и их обработки проект отчета дорабатывается. Окончательные результаты кадастровой стоимости опубликуют в фонде данных ГКО не позднее 30 ноября 2026 года и вступят в силу с 1 января 2027 года.