Рост цен на бензин в России замедлился за неделю

УрБК, Москва, 24.09.2026. С 15 по 21 сентября потребительские цены на бензин в России выросли на 0,05% после роста на 0,36% неделей ранее и на 0,58% в начале сентября. Это следует из данных Росстата.

С начала года бензин подорожал на 21,10%, что значительно выше общей инфляции (4,81%). Средняя цена литра бензина на 21 сентября составила 78,52 руб. Цены на АИ-92, АИ-95 и АИ-98 практически не изменились.

Дизельное топливо за неделю подешевело на 0,66% — до 87,37 руб. за литр. С начала года рост составил 14,74%.

Цены на бензин выросли в 30 регионах. Сильнее всего — в Астраханской области, +6,2%, Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 24 субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Крым — на 4,9%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный практически не изменились, отчитались статистики.