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Вчера15:26

Свердловские туристы стали чаще ездить во Вьетнам

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2026. Вьетнам вошел в десятку самых популярных зарубежных направлений у туристов из Свердловской области по итогам летнего сезона, обойдя Таиланд. Это отметили аналитики «МегаФона».

Число абонентов оператора из Свердловской области, находившихся во Вьетнаме в роуминге, за год выросло в 2,9 раза. В топ-10 популярных зарубежных направлений также вошли Казахстан, Турция, Абхазия, Узбекистан, Египет, Китай, Грузия, Белоруссия и Армения.

Интерес свердловчан к Китаю за год вырос на 19%, страна поднялась на шестое место в рейтинге. Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, помимо прочего, используются туристами как пересадочные пункты для поездок в другие страны Азии.

В целом среди российских туристов вырос спрос на менее массовые направления. Число абонентов «МегаФона» в Бразилии увеличилось на 52% год к году, в Саудовской Аравии — на 42%, Монголии — на 39%, Гонконге — на 31%, Марокко — на 27%.

«При выборе зарубежного направления все большую роль играет не только расстояние, но и то, насколько просто организовать поездку — визовые условия, наличие прямых рейсов и удобство маршрута. Со своей стороны мы также совершенствуем наши решения для туристов, в частности, продолжаем расширять географию роуминга. Только в августе 5G-роуминг «МегаФона» появился еще в четырех странах, а в четырех других увеличилось число доступных сетей. В результате уже 80% наших абонентов путешествуют в страны, где им доступен 5G-роуминг», — сообщил коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

По его словам, в августе 5G-роуминг МегаФона появился еще в четырех странах, а в четырех других увеличилось число доступных сетей. В результате 80% абонентов оператора путешествуют в страны, где им доступен 5G-роуминг.

Среди российских направлений лидерами у свердловских туристов стали Москва и Санкт-Петербург. В первую десятку также вошли Астраханская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Краснодарский и Приморский края, Татарстан, Ставропольский край, Вологодская и Ульяновская области.

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