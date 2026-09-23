Счетная палата выявила риски неисполнения расходов по 251 объекту капстроительства

УрБК, Москва, 23.09.2026. Риски неисполнения расходов в полном объеме на 272,6 млрд руб. отмечаются по 251 объекту капитального строительства в РФ. Еще по 41 объекту, которые должны быть введены в эксплуатацию в 2026 году, выявлены риски несоблюдения установленных сроков, следует из оперативного доклада Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за январь-июнь.

На эти 41 объект предусмотрено 27,7 млрд руб. Счетная палата предложила главным распорядителям бюджетных средств, Минстрою и Минфину перераспределить ассигнования по проблемным объектам на более приоритетные мероприятия либо увеличить резервный фонд правительства.

Всего в первом полугодии 2026 года в эксплуатацию были введены 13 из 294 объектов капитального строительства, запланированных к вводу в текущем году, или 4,4%. Расходы на капитальные вложения в рамках реестра объектов капстроительства составили 351,4 млрд руб., или 25,8% показателя сводной бюджетной росписи с изменениями. Это на 7,1 процентного пункта ниже уровня исполнения за аналогичный период 2025 года.