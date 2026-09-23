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Специалисты «Россети» — МЭС Урала усилил ветровую защиту вибрации на ключевых линиях электропередачи в ХМАО

Фото предоставлено ПАО «Россети» – МЭС Урала

УрБК, Ханты-Мансийск, 23.09.2026. Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала заменили порядка 550 гасителей вибрации на линиях электропередачи напряжением 220–500 кВ в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Своевременное обновление оборудования позволяет предотвратить технологические сбои на энергообъектах, имеющих стратегическое значение для региона. Речь идет о трассах, участвующих в схеме выдачи мощности Няганской, Нижневартовской и Сургутских ГРЭС, а также обеспечивающих надежное электроснабжение объектов нефтегазовой инфраструктуры.

На опорах были смонтированы гасители вибрации российского производства взамен устройств, исчерпавших свой нормативный ресурс. Несмотря на относительно простую конструкцию, эти элементы играют критическую роль в эксплуатации ЛЭП: они защищают провода и грозотросы от микроповреждений, снижая амплитуду и энергию механических колебаний при ветровых нагрузках.

До конца текущего года энергетики планируют обновить еще 450 аналогичных устройств на 13 линиях электропередачи в автономном округе. Необходимость таких работ продиктована суровыми климатическими условиями региона: на отдельных территориях сила ветра периодически превышает 30 м/сек, что создает повышенную нагрузку на инфраструктуру.

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