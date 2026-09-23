Свердловским школьникам на онлайн-уроках расскажут о цифровом рубле

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2026. Около 800 онлайн-занятий по финансовой грамотности для школьников и учащихся колледжей и техникумов пройдет в рамках осенней сессии Банка России, в программу которой впервые включили уроки о цифровом рубле. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского главного управления ЦБ РФ.

Осенняя сессия продлится до 16 декабря. Всего участникам предложат 29 тем, в том числе формирование личного бюджета, защита от кибермошенников, финансовые технологии и инвестиции.

Занятия проведут наставники-супергерои из «Города финансов». В уроках о цифровом рубле Хранительница Платежей и Агент Сканер расскажут об эволюции денег, сходствах и различиях цифрового рубля с другими формами денег, а также о безопасном использовании новых финансовых технологий.

В новом сезоне также появились интерактивные задания. Часть тестовых вопросов предусматривает ответы в свободной форме, проверять их впервые будет искусственный интеллект.

После занятия участники смогут получить именной сертификат. Для этого необходимо заполнить расширенную анкету, которая поступит на электронную почту. Расписание и каталог занятий опубликованы на сайте проекта.

Онлайн-уроки Банка России по финансовой грамотности проводятся с 2015 года. За последние три года учащиеся Свердловской области подключались к занятиям около 290 тыс. раз. В весенней сессии приняли участие более 250 школ и колледжей региона.