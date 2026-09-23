Инфляционные ожидания в России выросли до 14,2%

УрБК, Москва, 23.09.2026. Инфляционные ожидания населения РФ в сентябре выросли до 14,2% с 13,7% в августе. Это следует из опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России.

Вблизи этого уровня ожидания находились в январе 2025 года — 14%. В июле 2026 года показатель на фоне роста цен на топливо достиг максимума за несколько лет — 14,7%.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в сентябре выросла до 15,1% с 14,3% в августе, вернувшись к уровню июля. Ожидания инфляции через пять лет, напротив, снизились до 10,7% с 12,4%.

У респондентов без сбережений инфляционные ожидания выросли до 15,4% с 15%, у имеющих сбережения — до 12,8% с 12%. Оценка наблюдаемой инфляции в этих группах составила 16,3% и 13,6% соответственно против 15,5% и 12,7% месяцем ранее. Опрос проводился 3–15 сентября.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса являются одним из факторов, которые ЦБ учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике. В сентябре регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.