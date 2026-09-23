ГлавнаяНовости
Сегодня10:01

Инфляционные ожидания в России выросли до 14,2%

УрБК, Москва, 23.09.2026. Инфляционные ожидания населения РФ в сентябре выросли до 14,2% с 13,7% в августе. Это следует из опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России.

Вблизи этого уровня ожидания находились в январе 2025 года — 14%. В июле 2026 года показатель на фоне роста цен на топливо достиг максимума за несколько лет — 14,7%.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в сентябре выросла до 15,1% с 14,3% в августе, вернувшись к уровню июля. Ожидания инфляции через пять лет, напротив, снизились до 10,7% с 12,4%.

У респондентов без сбережений инфляционные ожидания выросли до 15,4% с 15%, у имеющих сбережения — до 12,8% с 12%. Оценка наблюдаемой инфляции в этих группах составила 16,3% и 13,6% соответственно против 15,5% и 12,7% месяцем ранее. Опрос проводился 3–15 сентября.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса являются одним из факторов, которые ЦБ учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике. В сентябре регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
23 октября 202510:15

Банк России: инфляционные ожидания населения за месяц не изменились

УрБК, Москва, 23.10.2025. Инфляционные ожидания в октябре остались на уровне сентября — 12,6%. Это минимальный показатель за год, близкий к уровню сентября 2024 года — 12,5%, следует из опроса, проведенного по заказу Банка России. Оценка наблюдаемой населением инфляции в октябре снизилась с 14,7% до 14,1%. Это значение находится между уровнями мая 2024 года (14,0%) и июля 2024 года (14,2%). Банк России учитывает инфляционные ожидания населения и бизнеса при принятии решений по денежно-кредитной политике. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится в пятницу, 24
16 апреля 202610:15

Инфляционные ожидания россиян в апреле снизились до 12,9%

УрБК, Москва, 16.04.2026. Инфляционные ожидания россиян в апреле снизились до 12,9% и вернулись на уровень марта 2025 года. Это следует из оперативной справки «инФОМ» по итогам опроса, проведенного по заказу ЦБ. Оценка наблюдаемой населением инфляции в апреле снизилась до 14,6% с 15,6% в марте. До этого показатель не менялся четыре месяца подряд — с ноября 2025 года по февраль 2026 года он оставался на уровне 14,5%. Инфляционные ожидания у респондентов без сбережений в апреле снизились до 14,3% с 14,4% в марте, со сбережениями — до 11,4% с 12,3%. Оценка наблюдаемой инфляции у участников