Прокуратура Москвы начала проверку производителя вакцины «Мультикан-8»

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2026. Прокуратура Москвы начала проверку производителя вакцин для животных «Ветбиохим» после выявления нарушений требований законодательства при производстве ветеринарных лекарственных препаратов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о вакцине «Мультикан-8». По данным прокуратуры, в ходе надзорных мероприятий были выявлены нарушения требований законодательства в сфере производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Для их устранения ведомство внесло представление руководителю компании-производителя и инициировало привлечение виновных к административной ответственности.

Кроме того, материалы проверки направлены для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В августе «Ветбиохим» сообщил об отзыве нескольких серий вакцины «Мультикан-8» после информации о гибели собак. Компания тогда заявляла, что отозванные серии прошли контроль качества, а в регионах, кроме Ярославской области, куда поставлялся препарат, нежелательных реакций не зафиксировали.