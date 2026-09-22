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Реконструкцию сквера имени Бориса Рыжего в Екатеринбурге перенесли на 2027 год

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2026. Реконструкцию сквера имени поэта Бориса Рыжего на Вторчермете в Екатеринбурге перенесли на 2027 год. Об этом сообщила глава департамента благоустройства администрации города Тамара Благодаткова на заседании Екатеринбургской городской думы.

По ее словам, спонсор пока не подтвердил окончательно участие в проекте, поэтому реконструкцию, вероятно, придется проводить за счет бюджетных средств.

«Проектное решение по этому объекту разрабатывалось спонсорами и было разработано только в конце лета. В сентябре у нас была встреча, пока спонсор не подтверждает до конца свое участие, но проектное решение только вышло. Деньги мы сохраним на следующий год и приступим, видимо, без спонсорской поддержки», — заявила Т. Благодаткова.

На 2027 год в бюджете Екатеринбурга предусмотрено 17 млн руб. По словам главы департамента, этой суммы недостаточно даже для создания дорожно-тропиночной сети.

Ранее сообщалось, что проект реконструкции сквера разрабатывало бюро «Плотинка», финансировать работы планировали компании Prinzip и «Сима-ленд».

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17 сентября 202415:28

Сквер на Вторчермете в Екатеринбурге официально получил имя поэта Бориса Рыжего

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. В Екатеринбурге безымянный сквер на Вторчермете (между ул. Ферганской и Братской) официально получил имя поэта Бориса Рыжего. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Сквер находится рядом с домом № 44 на улице Титова. Там жила семья уральского поэта, начиная с 1980 года. В квартале от дома находилась школа № 106 (улица Титова, 28 «а»), где учился Борис Рыжий. В библиографии поэта свыше 1 тыс. 300 стихотворений. Из них издали около 350. Отметим, уральский девелопер «Атомстройкомплекс» установил памятный знак около дома на Вторчермете, где поэт