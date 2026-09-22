Реконструкцию сквера имени Бориса Рыжего в Екатеринбурге перенесли на 2027 год

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2026. Реконструкцию сквера имени поэта Бориса Рыжего на Вторчермете в Екатеринбурге перенесли на 2027 год. Об этом сообщила глава департамента благоустройства администрации города Тамара Благодаткова на заседании Екатеринбургской городской думы.



По ее словам, спонсор пока не подтвердил окончательно участие в проекте, поэтому реконструкцию, вероятно, придется проводить за счет бюджетных средств.



«Проектное решение по этому объекту разрабатывалось спонсорами и было разработано только в конце лета. В сентябре у нас была встреча, пока спонсор не подтверждает до конца свое участие, но проектное решение только вышло. Деньги мы сохраним на следующий год и приступим, видимо, без спонсорской поддержки», — заявила Т. Благодаткова.



На 2027 год в бюджете Екатеринбурга предусмотрено 17 млн руб. По словам главы департамента, этой суммы недостаточно даже для создания дорожно-тропиночной сети.



Ранее сообщалось, что проект реконструкции сквера разрабатывало бюро «Плотинка», финансировать работы планировали компании Prinzip и «Сима-ленд».