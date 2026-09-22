Объем наличных денег у россиян за первое полугодие достиг почти 20 трлн рублей

УрБК, Москва, 22.09.2026. Объем наличных денег у россиян за I полугодие 2026 года увеличился на 1,6 трлн руб. и составил 19,8 трлн руб. Данные приводятся в исследовании Центра изучения проблем центральных банков ИПЭИ РАНХиГС, с которым ознакомилась «Газета.Ru».



Темпы прироста составили 8,8%. Если учитывать средства в кассах коммерческих банков, общий объем наличных в обращении поднялся с 19,7 трлн до 21,3 трлн руб., то есть на 8,1%. Наиболее активно спрос рос во втором квартале. Годовой темп прироста наличных ускорился с 6,3% в январе до 18,5% в июне.



Повышению спроса на наличные способствовала комбинация факторов: смягчение монетарных условий, налоговые изменения, технические сбои доступа к безналичным средствам оплаты. В частности, на фоне снижения ставок по вкладам россиянам стало менее выгодно держать деньги на депозитах. Дополнительными факторами стали рост расходов бизнеса на эквайринг и перебои в работе платежных сервис, отметили авторы исследования.



В июле ЦБ зафиксировал максимальное с начала года увеличение объема наличных денег в обращении; показатель вырос на 643,4 млрд руб., что составило относительно июня 43,1%. Регулятор объяснил увеличение спроса на наличные с адаптацией граждан к изменениям в налоговом законодательстве и отключениями мобильного интернета по всей стране.