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Временный управляющий заявил о намерении сохранить в Екатеринбурге «Ашан» и «Лемана Про»

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2026. Магазины «Ашан» и «Лемана Про» в Екатеринбурге продолжают работать в штатном режиме после передачи российских активов сетей во временное управление. Об этом сообщили в компаниях.

«Ашан» и «Лемана Про» работают без изменений в обслуживании покупателей и взаимодействии с партнерами. При этом АО «Л.Е.В. Менеджмент», назначенное управляющей компанией, заявило о заинтересованности в сохранении магазинов в Екатеринбурге, действующей системы управления и единой торговой сети, а также в бесперебойной работе супермаркетов и распределительных центров.

«Ашан» сообщил, что компания и все ее объекты работают в штатном режиме, без изменений. В «Лемана Про» также отметили отсутствие изменений в обслуживании покупателей и взаимодействии с партнерами. В компании уточнили, что «Л.Е.В. Менеджмент» заинтересован в действующей системе управления и не планирует менять менеджмент.

Президент РФ Владимир Путин 17 сентября подписал указ о передаче во временное управление российских активов «Ашана», «Лемана Про», FM Logistic и Nestle. Управляющей компанией назначено АО «Л.Е.В. Менеджмент».

В Екатеринбурге работает один гипермаркет «Ашан» и два магазина «Лемана Про» — в Базовом переулке, 45, и на улице Металлургов, 74.

АО «Л.Е.В. Менеджмент» зарегистрировано в Москве в 2024 году. Информация об акционерах общества не раскрывается.

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