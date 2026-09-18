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«Ашан», «Лемана Про», Nestle и FM Logistic перешли во внешнее управление

УрБК, Москва, 18.09.2026. Во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» переданы активы сразу нескольких крупных иностранных компаний: Nestle, FM Logistic, «Ашан» и «Лемана Про». Это следует из указа президента России Владимира Путина.

В указе перечислена 31 компания. В их числе — «ФМ Ложистик Восток», «ФМ Ложистик Рус», «Ашан», «Ле Монлид», «Нестле Россия» и «Нестле Кубань». АО «Л.Е.В. Менеджмент» учреждено в Москве в 2024 году. Акционеры общества не раскрываются.

Согласно СПАРК, 10 сентября 2026 года компанию возглавил Андрей Краюшкин, сменив на посту Ларису Рогачеву. Данных о других местах работы господина Краюшкина в СПАРК нет. Следующим этапом может стать продажа активов, общая стоимость этих структур оценивается минимум в 600 млрд руб.

M Logistic в России управляет 25 складскими комплексами на 865 тыс. кв. м, выполняет 830 тыс. транспортных операций в год. Оказывает услуги склада, занимается грузоперевозками по России и международными. По последним доступным данным, в 2024 году выручка «ФМ Ложистик Восток» составила 30,13 млрд руб., чистая прибыль — 2,32 млрд руб.

«Ашан» объединяет в России 230 магазинов в 100 городах. Оборот сети по итогам первой половины 2026 года сократился на 2,5% год к году, до 127 млрд руб. У «Лемана Про» в России 112 магазинов в 66 городах. По данным Infoline, сегодня эта сеть занимает первое место на российском DIY-рынке с долей 27,2%. В 2025 году ее оборот снизился на 6%, до 550 млрд руб.

У Nestle в России сейчас шесть производственных площадок, расположенных в Калужской, Вологодской, Самарской, Владимирской областях, Пермском и Краснодарском краях. Здесь выпускаются кофе, кондитерские изделия, детское питание и корма для домашних животных. В ее портфеле бренды Nescafe, Nestea, Purina, Maggi, KitKat, NAN и прочее.

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