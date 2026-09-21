УБРиР внедрил систему резервного копирования российской компании «Киберпротект»

УрБК, Екатеринбург. 21.09.2026. Инженеры Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) совместно с компанией «Киберпротект» в 2026 году внедрили единую систему резервного копирования и восстановления данных объемом сотни террабайт.

В пресс-службе банка сообщили, что отечественная система полностью соответствует требованиям российского законодательства и потребностям банка в защите критически важной информации.

«Как и многие компании, мы столкнулись с повышенными рисками использования зарубежных систем резервного копирования после ухода их разработчиков с российского рынка. Для обеспечения непрерывности бизнес-процессов и гарантированной вендорской поддержки наша команда решила полностью заместить зарубежное программное обеспечение в этом сегменте. Новое решение должно было перекрыть функционал прежде используемых нами зарубежных систем, а также обеспечить бесшовную интеграцию в существующую среду банка. Именно с Кибер Бэкапом нам удалось создать надежную систему резервного копирования с возможностью дальнейшего развития и масштабирования», — отметил директор департамента развития информационных технологий Александр Ельцев.

УБРиР как субъект критической информационной инфраструктуры последовательно реализует стратегию цифровой трансформации, которая охватывает множество направлений, в том числе модернизацию ИT-инфраструктуры, повышение уровня кибербезопасности и внедрение инновационных технологий. Одновременно банк проводит поэтапную миграцию на отечественные платформы и решения, реализуя масштабную программу импортозамещения. Выстраивание единой системы резервного копирования и защиты данных на основе проверенного российского решения Кибер Бэкап стало логичным результатом реализации этих программ.

Главным итогом реализации проекта стало создание на базе Кибер Бэкапа надежного, отказоустойчивого, полностью независимого от санкционных рисков контура защиты данных, отвечающего высоким стандартам финансового сектора. Используемая банком сертифицированная ФСТЭК версия Кибер Бэкапа полностью соответствует требованиям регуляторов по защите объектов критической информационной инфраструктуры.

«Киберпротект» — лидирующий российский разработчик программного обеспечения для резервного копирования и восстановления физических, виртуальных и облачных сред, создания масштабируемых ИТ-инфраструктур и хранилищ, защищённого обмена файлами и предотвращения утечки данных. Среди заказчиков организации любого размера, всех отраслей, которые заинтересованы в киберустойчивости, непрерывной работе своих предприятий и быстром восстановлении ИТ-систем после сбоев. Продукты компании входят в Реестр российского ПО, сертифицированы ФСТЭК. В 2026 году «Киберпротект» отмечает 10-летие.