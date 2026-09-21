Выставка об архитектуре Екатеринбурга 1990–2000-х открылась в Ельцин Центре

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2026. Выставка «Романтизм жив! Архитектура Екатеринбурга в эпоху между и внутри кризисов», посвященная архитектуре города 1990–2000-х годов, открылась в Ельцин Центре. Проект подготовили арт-галерея Ельцин Центра и Уральский строительный холдинг «Атом».

Экспозиция посвящена периоду, который исследователи называют «капиталистическим романтизмом». Распад СССР и переход к рыночной экономике привели к стилистической свободе в архитектуре: типовые решения стали уступать место индивидуальным проектам, появились новые материалы и необычные формы.

Основой выставки стали фотографии художницы Ксении Инверс. В ее работах представлены здания Екатеринбурга, созданные в этот период. По замыслу организаторов, экспозиция построена как фантазия на тему несуществующего информационного буклета о «капиталистическом романтизме» города. Такой формат предлагает посетителям самостоятельно искать подобные объекты в городской среде и рассматривать их не только с точки зрения эстетики, но и в контексте экономических и общественных изменений того времени.

Отдельная часть экспозиции посвящена влиянию строительного бизнеса на формирование облика Екатеринбурга. Среди представленных объектов — Камерный театр Объединенного музея писателей Урала, театр балета «Щелкунчик», Законодательное собрание Свердловской области, жилые комплексы «Аквамарин» и «Малаховский» и другие здания, реализованные холдингом «Атом».

«Тогда все чувствовали: пришло новое время, и то, что раньше было нельзя, вдруг стало можно. Был невероятный оптимизм, уверенность, что мы сможем изменить жизнь к лучшему — иначе просто не решились бы уйти с такого серьезного государственного предприятия, как СМУ-3 и основать свою компанию. Устав от крупнопанельного домостроения, с его одинаковыми планировками и одинаковыми сценариями жизни, мы жадно пробовали новое: работали с передовыми архитекторами, экспериментировали с фасадами, высотностью, благоустройством», — приводит пресс-служба выставки слова генерального директора строительного холдинга «Атом» Валерия Ананьева.

Экспозицию также дополняют газетные заметки и рекламные тексты 1990–2000-х годов, а также расшифровки интервью с архитекторами той эпохи, ранее опубликованные на портале «Арх66».

Выставка размещена в круглом зале Ельцин Центра на третьем этаже. Вход свободный, возрастное ограничение — 6+.

Материалы для проекта предоставили Музей истории Екатеринбурга, Музей архитектуры и дизайна, Государственный архив Свердловской области и Свердловский областной краеведческий музей имени О. Е. Клера.