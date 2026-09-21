В Свердловской области завершено строительство автоматической ГРС для 14 тысяч жителей

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2026. В Свердловской области завершено строительство автоматической газораспределительной (ГРС) станции производительностью 20 тыс. кубометров в час. Станция увеличит в четыре раза потенциал газификации и обеспечит устойчивым газоснабжением более 14 тыс. жителей Байкаловского и Слободо-Туринского муниципальных районов и создаст резерв для подключения новых потребителей.

В департаменте информполитики региона сообщили, что стоимость строительства объекта составила более 537 млн руб. Проект реализован в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности». Из областного бюджета направлено порядка 494 млн руб., еще около 43 млн руб. — из местного бюджета.

«Потенциал новой газораспределительной станции позволит не просто обеспечить стабильное газоснабжение жителей двух муниципальных районов, но и создать задел для дальнейшего развития газовой инфраструктуры. В Байкаловском районе уже сегодня более 400 домовладений имеют возможность подключения к существующим газопроводам и уже сейчас могут оформить договоры на подключение к природному газу. По мере развития сети этот потенциал можно будет реализовывать, подключая новых потребителей в рамках программы догазификации и создавая условия для дальнейшего развития сельских территорий», — отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Строительство ГРС стало частью работы по развитию газовой инфраструктуры и выполнению поручений Президента России Владимира Путина по догазификации, сообщили в департаменте.