Служба наземной охраны лесов Уральской авиабазы получит новые пожарные машины «Урал»

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2026. Отделения службы наземной охраны лесов Уральской авиабазы в Ивделе, Сосьве, Туринске, Сысерти, Тугулыме и Березовском в получат к следующем пожароопасному сезону в распоряжение новые пожарные машины «Урал».

В департаменте информполитики Свердловской области сообщили, что парк авиабазы пополнится квадроциклами, прицепами, гусеничными тракторами — техникой, которую можно использовать при создании минерализованных полос, а при пожаре доставлять воду в труднодоступные места. На приобретение 10 ед. спецтехники из федерального бюджета выделено 65 млн руб.

«Уральский лес занимает почти 80% территории Свердловской области. Зеленый массив площадью 15,1 млн га требует внимательного отношения, профессионального подхода к решению вопросов его сохранения. Чтобы сохранять «зеленые легкие» Среднего Урала, мы системно обновляем материально-техническую базу лесоохранной службы», — прокомментировал губернатор Денис Паслер.

В регионе работают 30 лесничеств, которые с начала 2026 года провели уже более 12 тыс. рейдов. В этом году утверждено 2,3 тыс. маршрутов патрулирования лесного массива общей протяженностью около 120 тыс. км, сообщили в департаменте.