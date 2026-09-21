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Задымление произошло на борту самолета Red Wings перед вылетом из Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2026. В екатеринбургском аэропорту Кольцово вечером 20 сентября произошло задымление на борту самолета авиакомпании Red Wings. Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, инцидент произошел во время подготовки лайнера к полету.

«20 сентября 2026 года около 19 часов 20 минут на стоянке аэропорта «Кольцово» города Екатеринбурга при подготовке к полету воздушного судна авиакомпании «Red Wings» произошло задымление в носовой части фюзеляжа», — сообщили в надзорном ведомстве.

Во время инцидента на борту лайнера никого не было. Задымление ликвидировано аэродромными службами. Прокуратура проводит проверку. Производитель самолета, на борту которого произошло ЧП, а также номер рейса не уточняются.

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Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово
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