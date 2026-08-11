Самолет Red Wings совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2026. Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс из Батуми в Пермь, совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за технической неисправности одной из систем воздушного судна. По факту происшествия организована проверка, сообщила Свердловская транспортная прокуратура.

«11 августа 2026 года около 13:30 по местному времени в международном аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «РедВингс», выполнявший рейс WZ 1450 по маршруту Батуми — Пермь», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, причиной отклонения от маршрута стала техническая неисправность одной из систем самолета. Посадка прошла в штатном режиме.

Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и проводит мониторинг ситуации.