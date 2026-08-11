ГлавнаяНовости
11 августа 202616:11

Самолет Red Wings совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2026. Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс из Батуми в Пермь, совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за технической неисправности одной из систем воздушного судна. По факту происшествия организована проверка, сообщила Свердловская транспортная прокуратура.

«11 августа 2026 года около 13:30 по местному времени в международном аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «РедВингс», выполнявший рейс WZ 1450 по маршруту Батуми — Пермь», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, причиной отклонения от маршрута стала техническая неисправность одной из систем самолета. Посадка прошла в штатном режиме.

Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и проводит мониторинг ситуации.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
27 июня 202517:46

В Екатеринбурге 29 июня из-за фестиваля «IronStar» будет перекрыто дорожное движение

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2025. В Екатеринбурге 29 июня на время проведения фестиваля спорта «IronStar» с 6 часов утра до 13 часов будет закрыто движения для всех видов транспорта на семи участках улично-дорожной сети. По этим участкам пройдет велосипедная гонка, сообщает пресс-служба горадминистрации. Так, в указанный период движения не будет по проспекту Ленина (от Карла Либкнехта до Вайнера), четной стороне Ленина (от Вайнера до Татищева), нечетной стороне Татищева (от четной стороны Ленина до Пирогова), Крауля (от Пирогова до улицы Мельникова), Репина (от Мельникова до Металлургов),
10 августа 202617:46

В Кольцово 43% рейсов имеют отклонения от расписания

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2026. 61 из 143 рейсов в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге имеют отклонения от расписания, то есть около 43% всех рейсов. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта. Наибольшее число рейсов перенесено на период с 15:50 до 17:00. Часть вылетов также перенесена на 11 августа, в том числе по направлениям Оренбург, Сургут, Казань и Геленджик. Наибольшее количество задержек приходится на рейсы авиакомпании Red Wings — 18. При этом отмененных рейсов перевозчика на онлайн-табло Кольцово не указано. Сильнее всего от корректировок расписания пострадало московское
06 августа 202617:46

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» задержаны семь рейсов

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2026. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку в аэропорту Екатеринбурга «Кольцово» в связи с задержкойсеми авиарейсов, сообщает пресс-служба ведомства. По данным прокуратуры, причиной задержек стало ограничение использования воздушного пространства. По данным на 6 августа, задержаны рейсы в Сочи, Надым, Москву, Калининград, Самару, Уфу и Советский. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, ожидающих вылета. На первом этаже аэропорта Кольцово организована работа мобильной приемной. Сегодня в аэропорту Кольцово вводились
Фото: Уральская транспортная прокуратура
02 марта 202617:46

На сетях СвЖД сошли с путей десять вагонов

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2026. На участке железной дороги между станциями «Пермь 2» и «Шаля» Свердловской железной дороги (СвЖД) произошел сход десяти вагонов грузового поезда. Один из сошедших вагонов, перевозивший зерно, задел локомотив технического электропоезда, который также сошел с рельсов, сообщила Свердловская железная дорога (СвЖД) в своем телеграм-канале. Инцидент произошел на перегоне между станциями «Ферма» и «Бахаревка» в 01:02 по местному времени 2 марта. К счастью, обошлось без пострадавших. В настоящее время проводятся работы по устранению последствий происшествия. В связи с