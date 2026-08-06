06 августа 202615:22
В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» задержаны семь рейсов
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2026. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку в аэропорту Екатеринбурга «Кольцово» в связи с задержкойсеми авиарейсов, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным прокуратуры, причиной задержек стало ограничение использования воздушного пространства. По данным на 6 августа, задержаны рейсы в Сочи, Надым, Москву, Калининград, Самару, Уфу и Советский.
Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, ожидающих вылета. На первом этаже аэропорта Кольцово организована работа мобильной приемной. Сегодня в аэропорту Кольцово вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. К настоящему времени они сняты.