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06 августа 202615:22

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» задержаны семь рейсов

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2026. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку в аэропорту Екатеринбурга «Кольцово» в связи с задержкойсеми авиарейсов, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, причиной задержек стало ограничение использования воздушного пространства. По данным на 6 августа, задержаны рейсы в Сочи, Надым, Москву, Калининград, Самару, Уфу и Советский.

Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, ожидающих вылета. На первом этаже аэропорта Кольцово организована работа мобильной приемной. Сегодня в аэропорту Кольцово вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. К настоящему времени они сняты.

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