В Екатеринбурге закроются три гипермаркета «О’КЕЙ»

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2026. Три гипермаркета сети «О’КЕЙ» в Екатеринбурге временно прекратят работу с 21 сентября в связи с реконструкцией и сменой вывески на «Гипер Лента». Об этом сообщили в компании.

Речь идет о магазинах на улицах Академика Шварца, 15, Репина, 94, и Бабушкина, 2. После реконструкции они возобновят работу 30 сентября уже под брендом «Гипер Лента».

«Лента» приобрела гипермаркеты «О’КЕЙ» в июне. В результате сделки под управление компании перешли магазины сети по всей России. Покупатель не выплачивал денежные средства за актив, а взял на себя обязательства по погашению долгов «О’КЕЙ», которые, по оценкам экспертов, составляют около 47 млрд руб.

Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку. В нее вошли 75 гипермаркетов «О’КЕЙ» общей торговой площадью 478 тыс. кв. м, а также четыре арендованных распределительных центра общей площадью 107 тыс. кв. м.

Ранее «Лента» расширила присутствие на Урале за счет покупки сети «Монетка». Сделка состоялась в октябре 2023 года. Уже в ноябре того же года компания начала открывать магазины «Монетка» в Москве и Санкт-Петербурге.