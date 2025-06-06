УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 10:01

«Лента» рассматривает возможность покупки гипермаркетов «О’кей»

УрБК, Москва, 27.08.2025. Торговая сеть «Лента» рассматривает возможность приобретения гипермаркетов «О’кей». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники.

На текущем этапе переговоры носят предварительный характер, стороны обсуждают возможные параметры будущего соглашения.

Эксперты оценивают стоимость потенциальной сделки в 40-55 млрд руб. В случае успешного завершения переговоров «Лента» усилит свое присутствие в сегменте гипермаркетов, а «О’кей» сможет сфокусироваться на развитии формата дискаунтеров.

Ключевым условием для реализации соглашения является получение одобрения от правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Это необходимо для завершения первичной сделки по продаже российского бизнеса «О’кей» его действующему менеджменту.
