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Музыкальную школу в Академическом посетила Молодежная сборная мира по джазу

Фото предоставлено: ГК «КОРТРОС»

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2026. В дни Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге в Академическом районе побывала Молодежная сборная мира по джазу. Музыканты провели репетицию в филиале Екатеринбургской детской школы искусств № 6 имени К. Е. Архипова — корпусе с эстрадно-джазовым уклоном, открытом ГК «КОРТРОС» к 300-летию уральской столицы.

Молодежная сборная мира по джазу — уникальный проект Фонда Игоря Бутмана, поддержанный Президентским фондом культурных инициатив. В состав коллектива вошли музыканты из России, Китая, Турции, ЮАР, Никарагуа, Беларуси, Кубы, Узбекистана, Армении, Казахстана и Таиланда. Руководит сборной лично Игорь Бутман. Главная миссия проекта — показать, что музыка не знает границ, а импровизация становится формой международного диалога.

Сборная выступила с гала-концертом в Конгресс-центре «Екатеринбург-Экспо», а перед этим провела репетицию в школе искусств в Академическом. Игорь Бутман отметил отличные условия для творческой работы.

«Я рад, что все это происходит. Здесь дети получают образование, у них хорошие инструменты, хорошие педагоги — это очень важно. Мы можем здесь делать такие большие проекты», — отметил Игорь Бутман.

Корпус школы искусств в Академическом хорошо знаком маэстро: он курировал проект с самого начала, участвовал в формировании перечня оборудования, лично открывал здание и регулярно встречается с учениками и педагогами. Именно здесь организована «Школа джазовой импровизации Игоря Бутмана», отмеченная в прошлом году Премией им. В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина.

«Для нас было большой честью принять сборную мира. Игорь Михайлович встретился со всем педагогическим составом: мы обсудили учебный процесс, насущные вопросы, он дал несколько ценных советов. Сам факт того, что репетиция международной сборной прошла именно в наших стенах, — это показатель высокого уровня школы и признание той работы, которую мы ведем вместе с учениками», — поделилась директор Екатеринбургской детской школы искусств № 6 Евгения Серебренникова.

Филиал Екатеринбургской детской школы искусств № 6 имени К. Е. Архипова в Академическом районе открылся в 2023 году. Здание с современным оснащением ГК «КОРТРОС», в лице АО СЗ «РСГ-Академическое», передала учебному заведению в подарок к 300-летию Екатеринбурга. Сегодня здесь первые поколения юных артистов учатся мыслить нестандартно, работать в команде и находить свое звучание. Компания продолжает развивать образовательную инфраструктуру района, создавая условия для раскрытия талантов.

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