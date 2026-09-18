Правительство РФ разрешит размещать фудтраки и мобильные АЗС на площадках отдыха

УрБК, Москва, 18.09.2026. Правительство РФ одобрило для внесения в Госдуму законопроект, который разрешает размещать фудтраки, автолавки, автомагазины и мобильные автозаправочные станции на придорожных площадках отдыха. Это следует из проекта поправок к закону «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности», пишет «Коммерсантъ».

Законопроект предусматривает возможность использования придорожных площадок отдыха гражданами и юридическими лицами для размещения и эксплуатации мобильных объектов дорожного сервиса. К ним относятся автомобили и прицепы, используемые как автолавки, фудтраки, автомагазины, автоцистерны и мобильные АЗС. Для размещения таких объектов потребуется письменное разрешение владельца автомобильной дороги, в том числе госкомпании «Автодор».

Сейчас законодательство не предусматривает размещение мобильных объектов дорожного сервиса на придорожных площадках отдыха. Стационарные кафе, АЗС и другие объекты дорожного сервиса могут размещаться на площадках с заправками либо в составе многофункциональных зон дорожного сервиса.

При этом обычные площадки отдыха встречаются на дорогах чаще полноценных объектов дорожного сервиса. Как правило, они представляют собой оборудованные места для стоянки легковых автомобилей и грузовиков. На некоторых из них установлены лавочки, столы и контейнеры для мусора.

В правительстве считают, что предлагаемое изменение позволит обеспечить водителей минимальным набором услуг в местах отдыха без необходимости строительства капитальной инфраструктуры. Для малого и среднего бизнеса это также снизит затраты на организацию придорожного сервиса, в частности на строительство примыканий к дорогам и их обустройство.

«Учитывая мобильность таких объектов и отсутствие неразрывной связи с земельным участком, разработка документации по планировке территории для их размещения не требуется, — сказано в пояснительной записке к поправкам.— Регулирование данного вопроса позволит обеспечить участников дорожного движения минимальным набором услуг в местах отдыха».

Одновременно законопроект предлагает закрепить в законе понятие «многофункциональная зона дорожного сервиса». Такие зоны уже используются на практике. В частности, на сети «Автодора» их насчитывается почти 150. Помимо АЗС, в них могут размещаться кафе, гостиницы, аптеки и другие объекты.

В «Автодоре» поддержали инициативу. «Системный и понятный подход в размещении объектов сервиса необходим для решения вопросов как обеспечения качественным и комфортным сервисом наших магистралей, так и повышения привлекательности автотуризма,— говорят в госкомпании.— Предлагаемые изменения создадут правовую основу для более системного развития придорожного сервиса, автомобильного туризма и предпринимательской деятельности».